НАШИ УСЛУГИ

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Высокое Качество

Наше основное конкурентное преимущество и гарант нашей работы. Сжатые сроки экспертиз.

Многолетний Опыт

Имеем опыт работы только с хорошими отзывами от клиентов. Безупречная репутация.

Доступные Цены

Гибкая и прозрачная ценовая политика: индивидуальный подход к каждому клиенту.

Строительная экспертиза Ростов

Уважаемые коллеги, если Вам предстоит:

  • провести реконструкцию или капитальный ремонт жилого либо общественногообъекта недвижимости;
  • надстроить дополнительные этажи или заглубить подвалы;
  • построить рядом с существующим объектом новый объект;
  • увеличить нагрузку на надземные конструкции (крыши, перекрытия), в том числе установить новое, более тяжелое оборудование в производственных помещениях;
  • изменить назначение объекта недвижимости;
  • определить причины аварий и обрушений недвижимости;
  • законсервировать/расконсервировать строительный объект;
  • разрешить спор между заказчиком и подрядчиком;
  • убедиться в безопасности дальнейшей эксплуатации объекта недвижимости.

Вам необходимо проведение строительно-технической экспертизы!

ООО «Экспертиза-1»-профессиональная экспертная организация, успешно работающая в области строительно-технической экспертизы.

Мы предлагаем обследование, строительную и техническую экспертизу зданий и сооружений на всех этапах строительства и эксплуатации объектов недвижимости:

  • Определение объемов, стоимости, качества выполненных СМР;
  • Обследование зданий и сооружений перед реконструкцией, капитальным ремонтом, перепланировкой и перед приобретением недвижимости;
  • Выявление причин деформаций и обрушений несущих конструкций недвижимости;
  • Разработка сметной документации на капитальный ремонт и реконструкцию;
  • Экспертиза проектно-сметной документации.

Экспертный центр ООО «Экспертиза-1» в соответствии с нормами процессуального законодательства проводит судебные экспертизы по поручению правоохранительных органов, арбитражных судов, судов общей юрисдикции, а также исследования на основании договоров с юридическими и физическими лицами.

Работают сертифицированные эксперты!

Используются средства измерений, прошедшие в соответствии с законодательством РФ метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию.

НАШИ УСЛУГИ


Строительно - техническая экспертиза

Техническая строительная экспертиза. Установление причин дефекта. Проверка и оценка качества.


Экспертиза объемов и стоимости работ

Экспертиза объемов и стоимости строительно-монтажных работ, в случае возникновение спорной ситуации.


Обследование зданий и сооружений

Определение технического состояния эксплуатируемого, либо строящегося здания или сооружения.


Обследование конструкций зданий

Обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. Обследование отдельных конструкций.


Проверка достоверности смет

Проверка достоверности сметной документации. Проверим смету на правильность, оценка расчетов сметной документации.


Экспертиза сметной документации

Независимая экспертиза смет может выявить неточность расчетов, завышение или занижение стоимости материалов и сроков.

НАШИ КЛИЕНТЫ

Мы оказываем экспертные услуги Государственным и бюджетным учреждениям, коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, а также частным лицам заинтересованным в проведении строительной экспертизы и обследовании зданий при возникновении конфликтных ситуаций. Работаем по всей России!

Мы ценим каждого клиента, предлагая приемлемые условия сотрудничества. Мы к вашим услугам, если вам нужна:

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