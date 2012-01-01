НАШИ УСЛУГИ

Высокое Качество
Наше основное конкурентное преимущество и гарант нашей работы. Сжатые сроки экспертиз.
Наше основное конкурентное преимущество и гарант нашей работы. Сжатые сроки экспертиз.
Имеем опыт работы только с хорошими отзывами от клиентов. Безупречная репутация.
Гибкая и прозрачная ценовая политика: индивидуальный подход к каждому клиенту.
Уважаемые коллеги, если Вам предстоит:
Вам необходимо проведение строительно-технической экспертизы!
ООО «Экспертиза-1»-профессиональная экспертная организация, успешно работающая в области строительно-технической экспертизы.
Мы предлагаем обследование, строительную и техническую экспертизу зданий и сооружений на всех этапах строительства и эксплуатации объектов недвижимости:
Экспертный центр ООО «Экспертиза-1» в соответствии с нормами процессуального законодательства проводит судебные экспертизы по поручению правоохранительных органов, арбитражных судов, судов общей юрисдикции, а также исследования на основании договоров с юридическими и физическими лицами.
Работают сертифицированные эксперты!
Используются средства измерений, прошедшие в соответствии с законодательством РФ метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию.
Техническая строительная экспертиза. Установление причин дефекта. Проверка и оценка качества.
Экспертиза объемов и стоимости строительно-монтажных работ, в случае возникновение спорной ситуации.
Определение технического состояния эксплуатируемого, либо строящегося здания или сооружения.
Обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. Обследование отдельных конструкций.
Проверка достоверности сметной документации. Проверим смету на правильность, оценка расчетов сметной документации.
Независимая экспертиза смет может выявить неточность расчетов, завышение или занижение стоимости материалов и сроков.
Мы оказываем экспертные услуги Государственным и бюджетным учреждениям, коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, а также частным лицам заинтересованным в проведении строительной экспертизы и обследовании зданий при возникновении конфликтных ситуаций. Работаем по всей России!
Мы ценим каждого клиента, предлагая приемлемые условия сотрудничества. Мы к вашим услугам, если вам нужна: