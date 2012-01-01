НАШИ УСЛУГИ

Строительная экспертиза Ростов

Уважаемые коллеги, если Вам предстоит:

провести реконструкцию или капитальный ремонт жилого либо общественногообъекта недвижимости;

надстроить дополнительные этажи или заглубить подвалы;

построить рядом с существующим объектом новый объект;

увеличить нагрузку на надземные конструкции (крыши, перекрытия), в том числе установить новое, более тяжелое оборудование в производственных помещениях;

изменить назначение объекта недвижимости;

определить причины аварий и обрушений недвижимости;

законсервировать/расконсервировать строительный объект;

разрешить спор между заказчиком и подрядчиком;

убедиться в безопасности дальнейшей эксплуатации объекта недвижимости.

Вам необходимо проведение строительно-технической экспертизы!

ООО «Экспертиза-1»-профессиональная экспертная организация, успешно работающая в области строительно-технической экспертизы.

Мы предлагаем обследование, строительную и техническую экспертизу зданий и сооружений на всех этапах строительства и эксплуатации объектов недвижимости:

Определение объемов, стоимости, качества выполненных СМР;

Обследование зданий и сооружений перед реконструкцией, капитальным ремонтом, перепланировкой и перед приобретением недвижимости;

Выявление причин деформаций и обрушений несущих конструкций недвижимости;

Разработка сметной документации на капитальный ремонт и реконструкцию;

Экспертиза проектно-сметной документации.

Экспертный центр ООО «Экспертиза-1» в соответствии с нормами процессуального законодательства проводит судебные экспертизы по поручению правоохранительных органов, арбитражных судов, судов общей юрисдикции, а также исследования на основании договоров с юридическими и физическими лицами.

Работают сертифицированные эксперты!

Используются средства измерений, прошедшие в соответствии с законодательством РФ метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию.